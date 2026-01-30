Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati a votare sul referendum sulla magistratura e la politica. Nel frattempo, arriva in libreria il nuovo libro di Marco Travaglio, in cui spiega in modo chiaro cosa si vota e perché. Il volume, intitolato

Il 22 e 23 marzo ci sarà il referendum costituzionale sulla magistratura e la politica. E sabato 31 gennaio uscirà il nuovo libro, edito da PaperFirst, del direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, intitolato Perché no – Guida al referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole, coi contributi del procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, e l’introduzione del giurista e costituzionalista Gustavo Zagrebelsky. “Fino a 24 ore dal referendum, dirò No a questa controriforma che apre la strada al controllo del governo sul pm – ha detto Gratteri – Non è una battaglia di categoria, ma di democrazia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Perché NO, guida al referendum su magistratura e politica”: il nuovo libro di Travaglio coi contributi di Gratteri e Zagrebelsky

Il dibattito sul prossimo referendum riguarda la proposta di modificare le modalità di elezione di una parte del Consiglio superiore della magistratura.

