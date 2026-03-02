In Senato si è svolto un confronto tra Giuseppe Conte e Antonio Tajani, entrambi coinvolti in una discussione sulla politica estera. Conte ha sottolineato che Trump non lo chiama Tony, mentre Tajani si è rivolto a lui chiamandolo Giuseppi. La discussione ha avuto come obiettivo chiarire le linee di indirizzo della politica estera italiana e internazionale.

Tensione nel corso dell'informativa in Senato sul medio oriente tra l'ex premier e il ministro degli Esteri. Nel corso della seduta Guido Crosetto ammette: "Come ministro avrò sbagliato. Ero a Dubai in ferie" Crosetto: "Bloccato a Dubai per mia scelta. Avrò sbagliato come ministro, chiedo scusa". Scontro Conte-Tajani Botte e risposta tra Giuseppe Conte e Antonio Tajani in Senato. "Vogliamo chiarire le linee di indirizzo della politica estera. Andiamo lì, ministro, con il cappello Maga in mano, qual è il vantaggio per l'Italia?", attacca l'ex premier. La risposta del ministro degli Esteri: " Trump non mi chiama Tony, a lei la chiamava Giuseppi". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Scontro Conte-Tajani su Iran. Il ministro: "Trump non mi chiama Tony, a lei la chiamava Giuseppi"

Scintille Tajani-Conte sull'Iran a suon di "Giuseppi" e "Toni"AGI - Il clima si surriscalda nelle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, durante l'informativa dei ministri Crosetto e Tajani sulla...

Iran, Conte a Crosetto e Tajani: “Meloni continuerà a dire che Trump deve vincere il Nobel per la pace?”“Non possiamo non accennare a quel che è successo al ministro Crosetto, non è un fatto personale.

Tutto quello che riguarda Scontro Conte Tajani.

Temi più discussi: Conte attacca sulla giustizia, 'disegno criminale'. Scontro con Nordio; La Giornata Parlamentare. Legge elettorale, c’è l’ostacolo delle preferenze. Scontro Nordio-Conte sul referendum; Referendum, Conte: Avete scudato la Santanchè, smettetela con le fandonie. Mulé non risponde e attacca: Comizietto sull’onestà-tà-tà; Referendum, Nordio: Confronto aperto dopo il voto. Conte: Giustizia addomesticata.

Scontro Tajani-Conte su cappello MAGA: lei Trump la chiamava GiuseppiRoma, 2 mar. (askanews) – Per quanto riguarda il rapporto con gli Stati Uniti, e per quanto riguarda il tricolore, onorevole Conte, a me Trump non mi ha mai chiamato ‘Tony’ o ‘Anthony’… a lei la chia ... askanews.it

Conflitto in commissione: Tajani risponde a Conte e la seduta viene sospesaIn commissione al Senato il confronto tra Antonio Tajani e Giuseppe Conte si accende: parole su avvisi internazionali, rapporti con gli Usa e riferimenti personali portano alla sospensione della sedut ... notizie.it

CONDIVIDI NON RESTARE IN SILENZIO, PRETENDIAMO RISPETTO.... Ministro del Made in Italy Adolfo Urso Giorgia Meloni Antonio Tajani Matteo Salvini Elly Schlein Giuseppe Conte Regione Siciliana Peppe Carta Luca Cannata PCI - Partito Com - facebook.com facebook

Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) / Posts / X x.com