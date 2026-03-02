Scontro Conte-Tajani su Iran Il ministro | Trump non mi chiama Tony a lei la chiamava Giuseppi

In Senato si è svolto un confronto tra Giuseppe Conte e Antonio Tajani, entrambi coinvolti in una discussione sulla politica estera. Conte ha sottolineato che Trump non lo chiama Tony, mentre Tajani si è rivolto a lui chiamandolo Giuseppi. La discussione ha avuto come obiettivo chiarire le linee di indirizzo della politica estera italiana e internazionale.

Tensione nel corso dell'informativa in Senato sul medio oriente tra l'ex premier e il ministro degli Esteri. Nel corso della seduta Guido Crosetto ammette: "Come ministro avrò sbagliato. Ero a Dubai in ferie" Crosetto: "Bloccato a Dubai per mia scelta. Avrò sbagliato come ministro, chiedo scusa". Scontro Conte-Tajani Botte e risposta tra Giuseppe Conte e Antonio Tajani in Senato. "Vogliamo chiarire le linee di indirizzo della politica estera. Andiamo lì, ministro, con il cappello Maga in mano, qual è il vantaggio per l'Italia?", attacca l'ex premier. La risposta del ministro degli Esteri: " Trump non mi chiama Tony, a lei la chiamava Giuseppi". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

