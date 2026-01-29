I carabinieri italiani sono in ginocchio, ma Tajani decide di perdonare Israele. La vicenda si chiude in modo brusco, come se fosse un normale caso di polizia, senza particolari clamori. La gestione della situazione appare fredda e senza molte spiegazioni, lasciando i protagonisti e l’opinione pubblica con più domande che risposte.

Roma, 29 gennaio – A giudicare dai modi con cui sembra essere stata portata avanti e chiuso la vicenda, sembra di trovarci in un’aula di una qualunque questura del Belpaese. Dopo che i soliti antifa hanno sfasciato vetrine, assaltato banchetti dei loro avversari politici e incendiato presenti sul loro cammino, tutto si conclude con il volemose bene d’occasione. Non una ramanzina, non una denuncia, non un divieto o un provvedimento più forte. Niente. Sicuramente non è questo il modo di fare giustizia e di garantire l’ordine nella Nazione. Ma ciò che esce dalle stanze del Ministero degli esteri il giorno dopo il vergognoso inginocchiamento patito dai due Carabinieri italiani di fronte a un colonomilitare israeliano è persino peggiore rispetto a quanto trapelato nelle primissime ore. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Carabinieri italiani in ginocchio, ma Tajani perdona Israele

Due carabinieri in servizio presso il Consolato italiano a Gerusalemme sono stati illegalmente fermati e fatti inginocchiare da un colono armato in Cisgiordania.

Cisgiordania, carabinieri in ostaggio e minacciati: ira di Roma contro IsraeleCostretti a inginocchiarsi sotto la canna di un fucile mitragliatore. Due carabinieri in servizio al Consolato generale d'Italia a Gerusalemme stavano svolgendo una ricognizione al ... ilgazzettino.it

In ginocchio sotto il tiro di un fucile: cosa è successo ai due carabinieri in CisgiordaniaI militari minacciati da un colono israeliano. L’irritazione di Palazzo Chigi e la Farnesina convoca l’ambasciatore ... msn.com

ACCADDE: 28 gennaio Nel gelido inverno dell’28 gennaio 1946, in pieno periodo di difficile transizione del dopoguerra, otto carabinieri italiani furono barbaramente uccisi dai banditi nelle campagne tra Gela e Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, in un ep - facebook.com facebook

#Cisgiordania : Un fatto gravissimo. Minacciare due carabinieri italiani e costringerli a inginocchiarsi è un affronto all’Italia e alle missioni internazionali. Serve una condanna ferma e unanime dalle istituzioni israeliane, senza ambiguità né silenzi. x.com