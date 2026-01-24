Iacchetti? No grazie Il comico torna a Striscia dopo le sfuriate tv pro-Pal ma il web non perdona | finché c’è lui guarderò altro

Dopo le recenti polemiche, il ritorno di Iacchetti a “Striscia la Notizia” ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni si sono detti contrari alla sua presenza, il pubblico ha espresso opinioni diverse, evidenziando come il web abbia mostrato un certo scetticismo. In un contesto di discussioni e critiche, è importante analizzare i fatti e le reazioni senza lasciarsi coinvolgere da sensazionalismi o prese di posizione estreme.

«Un errore gravissimo ripresentare Iacchetti ». «Finché ci sarà lui guarderò solo la Rai». E ancora: «Share di ieri sera: 42 palestinesi, 16 dei centri sociali, 17 del PD, 33 e parenti delle veline.totale 108 persone». Questo il tenore dei commenti social, e ce ne sarebbero a valanga da menzionare, dopo la prima messa in onda di Striscia la Notizia, il ritorno. L’indignazione accarezzata per decenni dal Tg satirico di Antonio Ricci sembra cedere il passo allo sdegno social per il rientro in prima serata tv dietro il bancone del noto programma del comico che ultimamente rimbalza da un canale all’altro in veste di ultrà pro-Pal e di perfetta sintesi di una sinistra in cerca di bandiere anti-tutto e di figure “curriculari” da contrapporre alla maggioranza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Iacchetti? No grazie. Il comico torna a “Striscia” dopo le sfuriate tv pro-Pal, ma il web non perdona: finché c’è lui guarderò altro Leggi anche: Iacchetti, da Striscia la notizia alla Striscia di Gaza con furore: sono un comico e posso dire quello che voglio. Ma il web lo fa a pezzi Leggi anche: "Sono dei pro-pirla". Persino Iacchetti condanna i teppisti pro-Pal La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Morandi e Iacchetti, il gesto che sorprende a Ornella senza fine è un segnale di disgelo dopo oltre 10 anni? Ecco perché litigarono nel 2012Gianni Morandi lo saluta, Enzo Iacchetti si gira e gli stringe la mano. Un gesto che potrebbe passare inosservato. Durante il finale di Ornella senza fine, la puntata di Che Tempo Che Fa ... ilmessaggero.it Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . Ecco a voi STRISCIA CRIMINALE, con due pericolosi sospettati: Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti! Li ho interrogati per voi… - facebook.com facebook

