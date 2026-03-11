Le polemiche sul referendum sulla giustizia continuano a tenere banco e il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è nuovamente sotto i riflettori. Questa volta, l’attenzione si concentra su un suo avvertimento rivolto al quotidiano Il Foglio, nel quale ha dichiarato che dopo il referendum ci saranno conseguenze. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra diversi attori coinvolti.

Non si placano le polemiche intorno al referendum sulla giustizia. Al centro della scena c’è di nuovo il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, questa volta per l’avvertimento da lui lanciato al quotidiano Il Foglio. Interpellato dal giornale circa le sue dichiarazioni su Sal Da Vinci in una trasmissione di La7, in cui il magistrato aveva affermato che il cantante del “Per sempre sì” avrebbe in realtà votato no al referendum (falso), ha dichiarato: «Era tutto uno scherzo, ridevo con il presentatore». Incalzato dalla giornalista sul fatto che il vincitore di Sanremo ha dovuto smentire, Gratteri è arrivato alle minacce: «Senta, con voi del Foglio . 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Polemiche su Gratteri per la minaccia al Foglio: «Dopo il referendum con voi faremo i conti»

Articoli correlati

Gratteri: "Su Sal Da Vinci scherzavo, e con voi del Foglio dopo il referendum faremo i conti"Il procuratore di Napoli: “Da Gramellini giocavo su Sal Da Vinci, che voterebbe No e canta Sì.

Referendum, l”avvertimento’ di Gratteri al Foglio: “Dopo il voto con voi faremo i conti”(Adnkronos) – "Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà 'no' al referendum (falso).

Gratteri e gli attacchi dal fronte del Sì: si avvicina il referendum sulla Giustizia

Contenuti utili per approfondire Polemiche su Gratteri per la minaccia...

Temi più discussi: Referendum, Sì Riforma: Da Gratteri fake news su Sal Da Vinci; Referendum, Gratteri scherza in tv: Sal Da Vinci voterà No. Ma è polemica con il comitato del Sì; Gratteri scivola ancora: Sal Da Vinci voterà no. Ma è una bufala; Referendum, Gratteri attacca Calenda: Non ho detto che chi vota Sì è mafioso, forse non si informa o è in malafede.

Il caso Gratteri-Sal Da Vinci riapre il dibattito sul referendum: Con voi faremo i contiLa battuta di Nicola Gratteri su Sal Da Vinci e il voto al referendum provoca polemiche: tra fraintendimenti, accuse di fake news e presunti avvertimenti ai giornalisti de Il Foglio. Ecco le reazioni ... notizie.it

Povero Sal Da Vinci, ora al centro anche della polemica referendaria. Per Gratteri Per sempre sì ma vota noScopri come Sal Da Vinci è diventato il centro del dibattito italiano dopo la vittoria a Sanremo e le nuove polemiche. ilnapolista.it

PROGRAMMAZIONE. QUESTA È LA PAROLA. Sto leggendo le polemiche sui lavori di ripristino stradale. “Si fanno a due mesi dalle elezioni!” tuonano alcuni. Anche chi si candida a guidare questa città. Vi mostro questo documento. Parte della delibera di indi - facebook.com facebook

La Fenice conferma Beatrice Venezi tra proteste e polemiche: si dimette il consigliere Tortato x.com