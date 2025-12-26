Due atleti del Team Nuzzo ai Campionati italiani Junior e Senior under 21 di taekwondo
Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione. JESOLO (VENEZIA) - Nelle date 20 e 21 dicembre 2025 si sono svolti i Campionati italiani Junior e Senior under 21 di taekwondo al Palazzo del Turismo di Jesolo. In una rassegna di altissimo livello, con 753 atleti, 200 società e 19 regioni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Taekwondo, la New Marzial trionfa ai campionati italiani Senior cinture nere
Leggi anche: Taekwondo: grandi risultati per gli atleti del Team Baglivo agli europei under 21
Due atleti del Team Nuzzo ai Campionati italiani Junior e Senior under 21 di taekwondo - Nelle date 20 e 21 dicembre 2025 si sono svolti i Campionati italiani Junior e Senior under 21 di taekwondo al Palazzo del Turismo di Jesolo. brindisireport.it
Campionati Italiani Under 21 – Rosse – Master 2025 – DAY 2 CAMPO 6
Natale è il momento di ricaricare le energie… perché le prossime sfide ci aspettano! Buon Natale da Shardana Events a tutti gli atleti, team e appassionati che rendono ogni evento unico Ci vediamo presto sul campo! #BuonNatale #ShardanaE - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.