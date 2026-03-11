In Svizzera, su un autobus a Kerzers, nel Canton Friburgo, sei persone hanno perso la vita dopo che un uomo si è dato fuoco a bordo del veicolo. La polizia ha confermato che si tratta di un gesto volontario e sta valutando anche l’ipotesi di un atto terroristico. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente e sull’identità della persona coinvolta.

Si ipotizza un "atto volontario", forse terroristico per la strage su un autobus in Svizzera a Kerzers (Chiètres), nel Canton Friburgo. Con il fuoco, come a Crans-Montana. Almeno sei persone sono morte nell'incendio che ha divorato un autobus di linea nel pomeriggio di ieri. Altri quattro passeggeri e un soccorritore sono rimasti feriti, ha annunciato la polizia di Friburgo in una conferenza stampa tenutasi intorno alle 22. Le autorità non hanno però al momento detto quante persone fossero a bordo del veicolo al momento dell'incendio. Tre dei feriti sono in gravi condizioni. Uno di loro è stato trasportato in elicottero in ospedale. Al momento, la polizia sta esaminando con priorità la pista di una causa umana alla base dell'incendio, "e persino di un atto deliberato", ha dichiarato uno degli inquirenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Svizzera, si dà fuoco sul bus: sei morti. "Atto volontario" e ipotesi terrorismo

