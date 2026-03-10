Un passeggero si dà fuoco su un autobus in Svizzera sei morti e cinque feriti

Un passeggero si è dato fuoco su un autobus in Svizzera, provocando la morte di sei persone e il ferimento di altre cinque. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, che si è trasformato in una palla di fuoco, mentre i testimoni hanno assistito sotto shock alle urla e alla scena drammatica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Le fiamme che avvolgono la carcassa di lamiera dell’autobus in una palla di fuoco, le urla dei testimoni sotto shock. Sono le immagini che giungono dalla tragedia che ha colpito il Canton Friburgo in Svizzera, dove il rogo di un autopostale - bus adibito al trasporto della posta e che consente l’accesso anche a passeggeri - ha provocato secondo la polizia almeno 6 morti e 5 feriti tra cui anche un soccorritore. Tre sono in condizioni critiche, mentre i media riportano testimonianze inquietanti - non ancora confermate dalle autorità - secondo cui a provocare l’incendio sarebbe stato un uomo che si è dato fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 18. 🔗 Leggi su Feedpress.me

