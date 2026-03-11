Svizzera uomo si dà fuoco su un bus | morti e feriti

Un uomo si è dato fuoco a bordo di un autobus in Svizzera, provocando diverse vittime tra passeggeri e feriti. L'incidente si è verificato in una località del paese, dove i soccorritori sono intervenuti immediatamente. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell'accaduto e al momento non sono stati divulgati ulteriori informazioni sulle circostanze dell'evento.

Si segnalano diverse vittime dopo che un uomo si sarebbe dato fuoco a bordo di un autobus a Kerzers, provocando l’incendio del veicolo (ANSA) – È di almeno sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio dell’incendio ad un bus in Svizzera. Lo ha reso noto in serata la polizia di Friburgo nel corso di una conferenza stampa. Quattro feriti sono passeggeri del bus, mentre il quinto è un paramedico. Le cause non sono ancora chiare, ma sembra che nell’incidente sia stata coinvolta una persona. Lo scrive Rsi. La polizia ha invitato la popolazione a evitare il luogo dell’incidente e sta cercando testimoni. L’operazione su larga scala proseguirà per tutta la notte, secondo gli agenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

