Sbagliato spiegare tutto con i disturbi mentali La cultura della violenza non va tollerata

In questa intervista, Stefano Vicari, direttore di Neuropsichiatria infantile al Bambino Gesù di Roma, affronta il tema della cultura della violenza e delle sue radici. Sottolinea l’importanza di evitare semplificazioni come quella dei disturbi mentali e mette in evidenza come comportamenti come sopraffazione e desiderio di possesso siano elementi evidenti nella società odierna. Un’analisi lucida e necessaria per comprendere meglio le dinamiche sociali.

Il neuropsichiatra: "Sbagliato spiegare tutto con ii disturbi mentali. Cultura violenza non va tollerata" x.com

Ci sono creature che non chiedono molto. Non sanno spiegare, non sanno protestare, non sanno difendersi. Stanno ferme e aspettano che il mondo decida che forma avere. Alcune nascono già con il vento contrario. Non perché hanno sbagliato qualcosa, m - facebook.com facebook

