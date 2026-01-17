Sbagliato spiegare tutto con i disturbi mentali La cultura della violenza non va tollerata
In questa intervista, Stefano Vicari, direttore di Neuropsichiatria infantile al Bambino Gesù di Roma, affronta il tema della cultura della violenza e delle sue radici. Sottolinea l’importanza di evitare semplificazioni come quella dei disturbi mentali e mette in evidenza come comportamenti come sopraffazione e desiderio di possesso siano elementi evidenti nella società odierna. Un’analisi lucida e necessaria per comprendere meglio le dinamiche sociali.
«Non basta fare appello a un generico disagio dei giovani per spiegare vicende come quelle di La Spezia». Stefano Vicari, direttore della Neuropsichiatria infantile all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e professore di Neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica del Sacro Cuore, lo dice senza mezzi termini: «È sbagliato medicalizzare tutto, quasi a voler giustificare qualcosa che invece non deve essere tollerato». Perché un 18enne può arrivare a distruggere la vita di un coetaneo e, così facendo, anche la propria? «Sono tanti i fattori in gioco. In primo luogo c’è il temperamento: una persona può essere, di natura, molto impulsiva e non sopportare le frustrazioni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
