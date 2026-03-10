Sei persone hanno perso la vita nell’incendio di un autobus a Kerzers, in Svizzera. La polizia ha riferito che le cause dell’incendio sono ancora da chiarire e che l’indagine è in corso. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali testimoni o circostanze specifiche dell’incidente. La notizia ha generato grande attenzione nella regione.

Martedì un autobus ha preso fuoco a Kerzers, comune del cantone del Friburgo, vicino alla capitale Berna: i media locali scrivono che sono morte 6 persone e 5 sono rimaste ferite, tra cui una che aveva cercato di prestare soccorso. L’incendio è avvenuto intorno alle 18:25, ma non è ancora chiaro cosa lo abbia provocato. La polizia ha detto che potrebbe essere stato causato da un «atto piromane» e alcuni testimoni hanno detto di aver visto una persona cospargersi di benzina sull’autobus, ma questa versione non è ancora stata confermata. Blick, uno dei principali quotidiani svizzeri, ha scritto di aver ricevuto un video in cui un testimone, parlando in albanese, dice che «un uomo si è versato la benzina addosso e si è dato fuoco». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sei persone sono morte nell’incendio di un autobus a Kerzers, in Svizzera

