In Svizzera, nel centro di Kerzers, un autobus di linea ha preso fuoco, provocando diversi decessi e feriti. Un testimone ha riferito che un uomo si è dato fuoco all’interno del veicolo. La polizia cantonale ha confermato che l’incidente ha coinvolto un autobus postale, con vittime e persone rimaste ferite. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi.

Un autobus postale, un pullman adibito a servizio di linea, si è incendiato in Svizzera. Nel rogo diversi passeggeri sono morti mentre altri sono rimasti feriti, secondo quanto conferma la polizia cantonale. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 18.25, nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo. Secondo quanto riporta il giornale locale Blick, in un video un uomo coperto di fuliggine dice in albanese che “ un uomo si è dato fuoco all’interno” del bus: “Si è versato della benzina e si è dato fuoco!”, ha aggiunto. Un fatto che sarebbe stato riferito anche da altri testimoni oculari ma non ci sono ancora conferme ufficiali dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svizzera, autobus in fiamme nel centro di Kerzers: diversi morti e feriti. Un testimone: “Un uomo si è dato fuoco”

