Un incendio ha coinvolto un autobus postale nel centro di Kerzers, in Svizzera, provocando la morte di sei persone e il ferimento di altre cinque, tra cui tre in condizioni critiche. Un testimone ha riferito di aver visto un uomo darsi fuoco. L'incidente è avvenuto durante un servizio di linea e le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio.

È di sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio di un incendio che ha interessato un autobus postale, un pullman adibito a servizio di linea, in Svizzera. Secondo quanto riporta il giornale locale Blick, in un video un uomo coperto di fuliggine ha detto in albanese che “ un uomo si è dato fuoco all’interno ” del bus: “Si è versato della benzina e si è dato fuoco!”, ha aggiunto. Anche la polizia ha fatto sapere in conferenza stampa di avere “informazioni secondo cui una persona è responsabile dell’incendio ” ma la dinamica è ancora da ricostruire. L’incendio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 18. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svizzera, autobus in fiamme nel centro di Kerzers: sei morti e cinque feriti. Un testimone: “Un uomo si è dato fuoco”

Articoli correlati

Svizzera, autobus in fiamme nel centro di Kerzers: diversi morti e feriti. Un testimone: “Un uomo si è dato fuoco”Un autobus postale, un pullman adibito a servizio di linea, si è incendiato in Svizzera.

Svizzera, autobus in fiamme a Kerzers: 6 morti e 5 feriti. Un testimone: «Un uomo si è dato fuoco all'interno»Ci sono 6 morti e 5 feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di...

Aggiornamenti e notizie su Svizzera autobus in fiamme nel centro...

Temi più discussi: I lavori per il parco sono al palo il Comune licenzia la ditta; Dà fuoco all’auto della ex, causa un incidente sull’A29 e fugge a casa: arrestato; Addio a Pietro Buscaglia storico macellaio con la bottega a Salice; L’antico mausoleo sulla Tiburtina ponte con l’arte contemporanea.

Tragedia in Svizzera: bus in fiamme nel Canton Friburgo, si teme una strage. Diversi mortiDiversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus della rete AutoPostale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Fribur ... msn.com

Svizzera, incendio su un autobus: morti e feriti a Kerzers, cantone di FriburgoLe prime informazioni parlano di diversi passeggeri morti e feriti. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti ma al momento non sa cosa ha scatenato le fiamme sul mezzo ... quotidiano.net

Scoppia un incendio su un autobus in #Svizzera: ci sono diversi morti e feriti x.com

Autobus prende fuoco in Svizzera, 'diversi morti e feriti'. E' avvenuto nel centro di Kerzers, nel Canton di Friburgo. #ANSA facebook