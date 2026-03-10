Svizzera autobus in fiamme nel Canton Friburgo | 6 morti e 5 feriti Media | Un passeggero si è dato fuoco

Nella cittadina di Kerzers, nel Canton Friburgo in Svizzera, un autobus postale è stato coinvolto in un incendio nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo. L’incidente ha causato la morte di almeno sei persone e il ferimento di altre cinque, di cui tre in condizioni critiche. Secondo le fonti, un passeggero si sarebbe dato fuoco all’interno del veicolo.

È di almeno sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio dell’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo su un autobus postale nel centro di Kerzers, nel canton svizzero di Friburgo. Lo ha reso noto la polizia nel corso di una conferenza stampa. Quattro feriti sono passeggeri del bus, mentre il quinto è un paramedico. Indagini in corso. Le cause non sono ancora chiare, ma sembra che nell’incidente sia stata coinvolta una persona che si è sarebbe data fuoco. A scriverlo è il sito del quotidiano svizzero Blick riportando le parole di un testimone in uno dei video che il giornale ha ricevuto. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Svizzera, autobus in fiamme nel centro di Kerzers: diversi morti e feriti. Un testimone: “Un uomo si è dato fuoco”Un autobus postale, un pullman adibito a servizio di linea, si è incendiato in Svizzera.

Svizzera, autobus in fiamme nel centro di Kerzers: sei morti e cinque feriti. Un testimone: “Un uomo si è dato fuoco”È di sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio di un incendio che ha interessato un autobus postale, un...

Altri aggiornamenti su Canton Friburgo

Tragedia in Svizzera: bus in fiamme nel Canton Friburgo, si teme una strage. Diversi mortiDiversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus della rete AutoPostale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Fribur ... msn.com

Svizzera, autobus in fiamme a Kerzers: almeno 6 morti. «Un uomo si è versato della benzina addosso e si è dato fuoco»Ci sono almeno 6 morti e 5 feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, 10 marzo 2026, nel centro di Kerzers, nel ... leggo.it