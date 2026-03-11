Una cittadina del Canton Friburgo, in Svizzera occidentale, è stata teatro di una tragedia ieri sera quando un autobus di linea è stato coinvolto in un incendio. Durante l’incidente, sei persone hanno perso la vita e altre cinque sono rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei passeggeri si è dato fuoco a bordo del veicolo, causando il rogo.

Una tranquilla cittadina del Canton Friburgo, in Svizzera occidentale, è stata sconvolta ieri sera da una strage su un autobus di linea. Alle 18:25 circa, in pieno centro sulla Murtenstrasse, un PostBus della tratta Kerzers-Dudingen è andato completamente a fuoco, causando almeno sei morti e cinque feriti, di cui tre in condizioni gravi. Tra i feriti figura anche un soccorritore.La polizia cantonale di Friburgo, tramite il portavoce Frederic Papaux, ha confermato che l'incendio è da attribuire a un "atto volontario". Secondo alcuni testimoni oculari citati dai media locali, un passeggero si sarebbe cosparso di benzina e dato fuoco all'interno del mezzo, scatenando fiamme altissime e rapide che hanno avvolto l'intero veicolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Svizzera, autobus a fuoco: 6 morti e 5 feriti. "Un passeggero si è dato fuoco"

Articoli correlati

Svizzera, autobus in fiamme nel Canton Friburgo: 6 morti e 5 feriti. Media: «Un passeggero si è dato fuoco»È di almeno sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio dell’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di...

Svizzera, autobus prende fuoco: diversi morti e feriti. Testimoni: "Uomo si è dato fuoco"Diversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto intorno alle 18.

Svizzera, autobus a fuoco: 6 morti e 5 feriti. «Un passeggero si è dato fuoco».La tragedia a Kerzers

Contenuti e approfondimenti su Svizzera autobus a fuoco 6 morti e 5...

Temi più discussi: Svizzera, autobus a fuoco nel Canton Friburgo. Polizia: Sei morti e 5 feriti; Svizzera, autobus in fiamme nel centro di Kerzers: sei morti e cinque feriti. Un testimone: Un uomo si è dato fuoco; Tragedia in Svizzera: bus in fiamme nel Canton Friburgo. Primo bilancio di 6 morti e 5 feriti; Si dà fuoco su un autobus in Svizzera, 6 morti e 5 feriti.

Svizzera, autobus in fiamme: 6 morti e 5 feriti. «Un passeggero si è dato fuoco»Un autobus di linea è andato a fuoco nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Ci sono 6 morti e 5 feriti, tra cui un soccorritore. Alla base della tragedia il gesto di un passeggero a ... ilsole24ore.com

Svizzera, autobus di linea prende fuoco a Kerzers: «Diversi morti e feriti»L'incidente nel centro della cittadina del Canton svizzero di Friburgo. «Troppo presto per conoscere le cause dell'incendio» ... msn.com

Radio1 Rai. . #Svizzera È di 6 morti e 5 feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il bilancio dell'incendio scoppiato all'interno di un autobus nel centro di #Kerzers (Canton Friburgo), a poca distanza da Berna. Stando al racconto di alcuni testimoni un uomo si - facebook.com facebook

Autobus in fiamme in #Svizzera, almeno 6 morti e 5 feriti. L’incidente nel tardo pomeriggio a #Kerzers, nel Canton svizzero di #Friburgo. Testimoni raccontano ai media locali che un uomo si è versato della benzina addosso. #Tg1 x.com