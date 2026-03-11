Arriva il palco sul Listone Il Comune | via il mercato La rabbia degli ambulanti

Il mercato del venerdì sul Listone sarà spostato, secondo quanto comunicato dal Comune, che ha deciso di eliminare l’area dedicata. Gli ambulanti, che non sono stati informati in anticipo, esprimono rabbia e parlano di un provvedimento inaccettabile. Minacciano di intraprendere azioni di protesta per protestare contro questa decisione, senza specificare ulteriori dettagli.

Spostamento mercato del venerdì, gli ambulanti "non siamo stati avvisati. Inaccettabile. Valuteremo azioni di protesta". Il tema degli ambulanti è da mesi è al centro dell'attenzione pubblica. Tutto generato dallo spostamento del mercato del lunedì da Piazza Travaglio a Piazza XXIV Maggio (Acquedotto). Ora si aggiunge la protesta degli ambulanti per il mercato del venerdì, a seguito della ricollocazione dei banchi in via Baluardi e Baluardo di San Lorenzo. Uno spostamento per via dei concerti sul Listone: la festa di Radio 105, 'Battiti Live' e 'Karaoke'. In Piazza Trento Trieste, già dal 3 marzo scorso, sono iniziati i lavori per gli allestimenti del maxi palco, mentre il disallestimento è programmato entro il 4 aprile.