Ddl stupro Bongiorno Lega presenta la riformulazione e indigna Avs | Da consenso a dissenso? È passo indietro

La Lega ha presentato una nuova proposta di riforma del Ddl sullo stupro, con pene più severe e un’attenzione al contesto. La ministra Bongiorno evidenzia un cambiamento rispetto alla versione precedente, mentre l’Associazione Avs critica la possibile modifica, sostenendo che il passaggio da consenso a dissenso rappresenti un passo indietro nel quadro normativo. La discussione rimane aperta sulla definizione di responsabilità e tutela delle vittime.

È stata presentata una nuova proposta per riformulare il testo: pene più severe e valutazione del contesto. Dure le critiche di Avs: “Un passo indietro sul consenso” La violenza sessuale divide ancora una volta il dibattito politico e parlamentare. Giulia Buongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato, ha depositato una proposta di riformulazione del cosiddetto ddl Stupro, il disegno di legge che modifica l’articolo 609 bis del Codice penale, con l’obiettivo di trovare una mediazione tra le forze politiche. Il testo sarà votato dalla Commissione la prossima settimana e punta a ridefinire il perimetro del reato mettendo al centro non più il consenso espresso, ma il dissenso della vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

