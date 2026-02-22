‘Barry Lindon’ torna al cinema in uno splendido 4k

Il film “Barry Lindon” di Kubrick torna nelle sale grazie a una nuova versione in 4K, portando sul grande schermo dettagli sorprendenti. La proiezione avviene nelle date del 16, 17 e 18 marzo, offrendo agli spettatori un’occasione unica di rivivere il capolavoro visivo del regista. La riedizione è stata curata per valorizzare ogni sfumatura originale, attirando appassionati e nuovi spettatori. La pellicola sarà visibile in alcune sale selezionate, creando attesa tra il pubblico.

Non prendete impegni per una di queste date: 16, 17 e 18 marzo. Barry Lindon, il capolavoro di Kubrick torna al cinema con con Lucky Red. Sarà l'opportunità imperdibile di godere sul grande schermo di uno dei film visivamente più sontuosi mai realizzati. Scopriamo il trailer ufficiale del restauro in 4K di Barry Lyndon. Un cult ineccepibile, di nuovo sul grande schermo. Cinquantun anni dalla sua prima uscita, Barry Lyndon, uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, tratto dal romanzo di William Makepeace Thackeray, prodotto, scritto e diretto da Stanley Kubrick, torna nelle sale cinematografiche italiane come evento speciale solo il 16,17 e 18 marzo con Lucky Red, "pronto a conquistare nuovamente il pubblico e a riportarlo nel cuore del XVIII secolo" si legge in una nota.