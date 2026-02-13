Digital Humanity e Cubish | ecco la tecnologia che avvicina le persone Convegno alla Camera dei deputati

Il convegno organizzato da Yes Us Interaction alla Camera dei Deputati il 27 gennaio ha mostrato come Digital Humanity e Cubish stiano rivoluzionando il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia. Durante l’evento, i relatori hanno presentato strumenti innovativi che permettono agli utenti di diventare protagonisti attivi delle proprie esperienze digitali, come app e piattaforme che facilitano comunicazioni più dirette e personalizzate. Tra gli esempi mostrati c’è anche una nuova applicazione che permette di condividere momenti quotidiani con amici e familiari in modo più immediato e coinvolgente.