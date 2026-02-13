Digital Humanity e Cubish | ecco la tecnologia che avvicina le persone Convegno alla Camera dei deputati
Il convegno organizzato da Yes Us Interaction alla Camera dei Deputati il 27 gennaio ha mostrato come Digital Humanity e Cubish stiano rivoluzionando il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia. Durante l’evento, i relatori hanno presentato strumenti innovativi che permettono agli utenti di diventare protagonisti attivi delle proprie esperienze digitali, come app e piattaforme che facilitano comunicazioni più dirette e personalizzate. Tra gli esempi mostrati c’è anche una nuova applicazione che permette di condividere momenti quotidiani con amici e familiari in modo più immediato e coinvolgente.
Non più spettatori passivi, ma attori della propria vita digitale. Questo il messaggio chiave lanciato il 27 gennaio nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati durante il convegno nazionale “Il Superamento della Passività nella Relazione con la Tecnologia Digitale: Un Dialogo tra Istituzioni e Innovazione”, organizzato da Yes Us Interaction. Migliaia di partecipanti collegati in streaming hanno seguito un dibattito che punta a rendere l’interazione digitale più semplice, consapevole e umana. Al centro della scena, Cubish, la piattaforma che trasforma ogni luogo in un contenitore intelligente di informazioni, segnando l’inizio di una nuova era in cui il digitale non allontana, ma connette.🔗 Leggi su Ildenaro.it
