Stretto di Hormuz sbarrato | quali sono le conseguenze per l’Italia e per l’economia europea

Lo stretto di Hormuz è stato dichiarato chiuso, con le Guardie Rivoluzionarie e la marina regolare che minacciano di incendiare qualsiasi nave tenti di passare. Questa situazione potrebbe influenzare le rotte commerciali e le forniture di petrolio, coinvolgendo direttamente l’Italia e l’economia europea. La chiusura del passaggio strategico rischia di provocare aumenti dei prezzi e interruzioni nelle consegne di energia.

Il corridoio energetico più strategico al mondo diventa terreno di confronto diretto. Prezzi in tensione, diplomazia sotto pressione, imprese europee in allerta “Lo stretto di Hormuz è chiuso. Se qualcuno tenterà di passare, gli eroi delle Guardie Rivoluzionarie e della marina regolare incendieranno quelle navi”. Con queste parole Ebrahim Jabari, consigliere senior del comandante in capo delle Guardie della Rivoluzione, ha formalizzato la decisione iraniana di bloccare il principale snodo energetico mondiale. La mossa segue gli attacchi statunitensi e israeliani di sabato 28 febbraio contro i palazzi del potere degli ayatollah fa salire la tensione nell’area e non solo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Cosa succede ora che l’Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e quali sono i rischi per l’economia mondialeDopo l'escalation del conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz impedendo a petroliere e navi commerciali di attraversarlo.

Stretto di Hormuz, Crosetto avverte: “Da qui passa il 20% del petrolio mondiale”: Ecco perché è così centrale nell'economia europea“ Dallo Stretto di Hormuz passa il 20% del petrolio mondiale , pari a 17-20 milioni di barili al giorno, e oltre il 30% del commercio globale di Gnl.

