Stretto di Hormuz Crosetto avverte | Da qui passa il 20% del petrolio mondiale | Ecco perché è così centrale nell' economia europea

“ Dallo Stretto di Hormuz passa il 20% del petrolio mondiale, pari a 17-20 milioni di barili al giorno, e oltre il 30% del commercio globale di Gnl. Si tratta di una delle principali arterie energetiche del sistema economico internazionale. Già una riduzione parziale o un aumento percepito del rischio è sufficiente a creare un effetto immediato sui prezzi, con un aumento significativo dei costi di trasporto fino al 30-40%”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, nell’informativa davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, ha richiamato l’attenzione su uno dei punti più delicati degli equilibri energetici globali. Un... 🔗 Leggi su Feedpress.me

Perché lo Stretto di Hormuz è così strategicoIl Golfo dell’Oman è un tratto del Mare Arabico, compreso fra la costa dell’Oman e quella più meridionale dell’Iran.

Cosa succede ora che l’Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e quali sono i rischi per l’economia mondialeDopo l'escalation del conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz impedendo a petroliere e navi commerciali di attraversarlo.

Stretto di Hormuz e petrolio: perché l'Iran può mettere in ginocchio l'economia mondialeIl traffico navale è già crollato: centinaia di petroliere e navi di gas liquefatto sono ferme. I rischi di una chiusura totale delle sue acque ... avvenire.it

Iran e crisi energetica: Tajani e Crosetto lanciano l’allarme su nucleare e forniture a HormuzSicurezza energetica Iran Hormuz Il Governo attiva la task force per le imprese mentre i costi assicurativi per il trasporto ... energiaoltre.it

La chiusura dello stretto di Hormuz è uno degli scenari più temuti dal commercio internazionale e dai mercati energetici. Parliamo infatti di un corridoio marittimo cruciale che collega il Golfo Persico all’Oceano Indiano e attraverso cui passa circa il 20% del pet - facebook.com facebook

La nuova puntata di Mappa Mundi! Quali scenari si aprono dopo l'uccisione della Guida Suprema Khamenei, la risposta iraniana contro le basi Usa e la chiusura dello Stretto di Hormuz Con Nicola Pedde e Alfonso Desiderio x.com