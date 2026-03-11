Hormuz nave cargo colpita da un proiettile | incendio a bordo ed equipaggio evacuato Madrid ritira l' ambasciatore da Israele

Una nave cargo nello Stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile sconosciuto, causando un incendio a bordo. L'equipaggio ha evacuato la nave in seguito all'incidente. Nel frattempo, Madrid ha deciso di ritirare l'ambasciatore da Israele. La situazione nel tratto di mare strategico rimane sotto osservazione.

Un proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l'Iran, provocando un incendio e costringendo l'equipaggio a evacuare: lo ha fatto sapere un'agenzia per la sicurezza marittima britannica. "È stato segnalato che una nave cargo è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello Stretto di Hormuz, che ha provocato un incendio a bordo», ha dichiarato la United Kingdom Maritime Trade Operations. L'altro attacco In precedenza anche un'altra nave portacontainer nei pressi dello Stretto di Hormuz era stata colpita da un proiettile sconosciuto a 46 km (25 miglia nautiche) dalla costa degli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riportato dal monitoraggio marittimo del Regno Unito, citato dalla Bbc. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

