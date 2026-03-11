Tre navi cargo sono state colpite nello stretto di Hormuz, mentre droni sono stati segnalati sull'aeroporto di Dubai. Contestualmente, Madrid ha deciso di ritirare il suo ambasciatore da Israele. I Pasdaran hanno dichiarato di aver condotto l'attacco più violento dall'inizio del conflitto contro la base navale statunitense in Bahrein, Erbil e Israele.

Arabia Saudita, Emirati e Kuwait neutralizzano missili iraniani, pioggia di droni in tutto il Golfo. Teheran: "La punizione per Israele è solo al suo inizio". Droni iraniani colpiscono l'aeroporto di Dubai: quattro feriti Il governo spagnolo ha disposto la revoca formale dell'ambasciatrice in Israele, Ana Salomon, in carica dal 2021 e già richiamata a consultazioni nel settembre 2025, dopo le tensioni diplomatiche con il governo di Benjamin Netanyahu, seguite dal riconoscimento dello Stato di Palestina nell'aprile di due anni fa. Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dello Stato ed è stato adottato su proposta del ministro degli Esteri, José Manuel Albares, con deliberazione del Consiglio dei ministri di ieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stretto di Hormuz, colpite tre navi cargo. Droni sull'aeroporto di Dubai. E Madrid ritira l'ambasciatore da Israele

Articoli correlati

Iran, il figlio del presidente: “Mojtaba Khamenei ferito ma sta bene”. Colpite due navi cargo nello Stretto di HormuzQuattro persone sono rimaste ferite a causa di due droni che sono caduti nei pressi dell’aeroporto internazionale di Dubai.

Guerra in Medio Oriente, tre navi colpite vicino allo stretto di HormuzL’11 marzo almeno tre navi sono state colpite vicino allo stretto di Hormuz, che ha un ruolo strategico cruciale nel conflitto in corso in Medio...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stretto di Hormuz colpite tre navi...

Temi più discussi: Lo Stretto di Hormuz: cos’è ma soprattutto perché è così importante; Stretto di Hormuz chiuso, 150 petroliere ferme e due colpite da attacchi. Maersk ferma il transito delle sue navi; L’Iran proclama la chiusura dello Stretto di Hormuz e minaccia di bruciare le navi in transito; Compagnia Gb, 'colpite navi cargo nello Stretto di Hormuz'.

Compagnia Gb, 'colpite navi cargo nello Stretto di Hormuz'DUBAI, 11 MAR - Un proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l'Iran, provocando un incendio e costringendo l'equipaggio a evacuare: lo ha fatt ... ansa.it

Agenzia Gb, 'almeno tre le navi colpite oggi nello Stretto di Hormuz'Almeno tre navi sono state colpite oggi nei pressi dello Stretto di Hormuz, diventato il principale punto strategico della guerra in Medio Oriente. (ANSA) ... ansa.it

Stretto di Hormuz, le conseguenze di una chiusura totale. Ecco perché l'Iran potrebbe mettere in ginocchio l'economia mondiale - facebook.com facebook

#Iran , con il blocco dello stretto di #Hormuz è battaglia tra Asia ed Europa per il #Gnl x.com