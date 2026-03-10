Iran il Pentagono | Oggi gli attacchi più duri Starmer sente Merz e Meloni |  Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz  E Teheran minaccia Trump | Borse in positivo giù il petrolio 

Il Pentagono ha annunciato che oggi si sono verificati gli attacchi più intensi, mentre il capo del Pentagono ha affermato che non si fermeranno. Starmer ha incontrato Merz e Meloni per discutere la tutela delle navi nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, Teheran ha minacciato l’ex presidente degli Stati Uniti, e le borse sono rimaste ferme mentre il prezzo del petrolio è calato.

Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Netanyahu "corregge" Trump: "Non abbiamo ancora finito". Hegseth: "Oggi gli attacchi più duri"». E Teheran minaccia il leader Usa: "Attento a non essere cancellato"  | Borse in positivo, giù il greggioIl capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».

Starmer chiama Meloni e Merz: «Piano per proteggere navi a Hormuz». Trump e le minacce sul blocco del petrolio. Teheran: «Attenti voi a non scomparire» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana.

