Iran il Pentagono | Oggi gli attacchi più duri Starmer sente Merz e Meloni | Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz E Teheran minaccia Trump | Borse in positivo giù il petrolio

Il Pentagono ha annunciato che oggi si sono verificati gli attacchi più intensi, mentre il capo del Pentagono ha affermato che non si fermeranno. Starmer ha incontrato Merz e Meloni per discutere la tutela delle navi nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, Teheran ha minacciato l’ex presidente degli Stati Uniti, e le borse sono rimaste ferme mentre il prezzo del petrolio è calato.