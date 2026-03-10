Iran il Pentagono | Oggi gli attacchi più duri Starmer sente Merz e Meloni | Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz E Teheran minaccia Trump | Borse in positivo giù il petrolio
Il Pentagono ha annunciato che oggi si sono verificati gli attacchi più intensi, mentre il capo del Pentagono ha affermato che non si fermeranno. Starmer ha incontrato Merz e Meloni per discutere la tutela delle navi nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, Teheran ha minacciato l’ex presidente degli Stati Uniti, e le borse sono rimaste ferme mentre il prezzo del petrolio è calato.
Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Netanyahu "corregge" Trump: "Non abbiamo ancora finito". Hegseth: "Oggi gli attacchi più duri"». E Teheran minaccia il leader Usa: "Attento a non essere cancellato" | Borse in positivo, giù il greggioIl capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».
Starmer chiama Meloni e Merz: «Piano per proteggere navi a Hormuz». Trump e le minacce sul blocco del petrolio. Teheran: «Attenti voi a non scomparire» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana.
Iran, Pentagono: oggi i raid più intensi. Larijani a Trump: attento a non essere «eliminato»Se fermasse il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz, l’Iran verrebbe colpito dagli Usa venti volte più forte di quanto fatto finora. E’ il monito del presidente Donald Trump, in aggiunta a q ... ilsole24ore.com
Una scuola colpita in Iran, nelle indagini compare Claude: l’IA potrebbe essere stata usata dal Pentagono per il targetingDopo l’attacco che ha colpito una scuola in Iran emerge la possibile responsabilità di Claude e di dati di intelligence obsoleti ... dday.it
La guerra in Iran fa salire i prezzi di energia e fertilizzanti, minaccia carenze alimentari nei Paesi poveri, destabilizza Stati fragili e rende più difficile alle banche centrali controllare l'inflazione nel mondo. https://l.euronews.com/NTzy - facebook.com facebook
“La guerra in Iran è praticamente finita. Il mondo è più sicuro”. Così Trump dalla sala da ballo del suo golf club a Miami il 9 marzo dopo una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Poche ore dopo, nuovi raid statunitensi e israeliani hanno colpito dive x.com