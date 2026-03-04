Iran minaccia Hormuz | 150 navi bloccate petrolio alle stelle

L’Iran ha minacciato di incendiare le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz, portando a un blocco di circa 150 imbarcazioni. Questa azione ha provocato un aumento dei prezzi del petrolio a livello mondiale, influenzando il mercato energetico globale. Le tensioni nella regione si sono acuite dopo le dichiarazioni di Teheran, che ha annunciato la volontà di impedire il passaggio delle navi.

La minaccia lanciata dall'Iran di incendiare le navi che tentano il passaggio ha già fatto impennare i prezzi dell'energia globale. La tensione nello Stretto di Hormuz rischia di bloccare un flusso vitale per l'economia mondiale, colpendo in particolare Cina, India e Giappone. L'annuncio è arrivato come una sentenza: nessuna nave sarà lasciata passare indenne attraverso quel corridoio marittimo strategico. Questa decisione segue direttamente la risposta iraniana agli attacchi subiti da Stati Uniti e Israele. L'impatto economico si sta già manifestando con schizzi dei prezzi del petrolio e del gas verso livelli insostenibili per molti mercati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Crisi del petrolio con la guerra in Iran, prezzi in aumento con le navi bloccate a HormuzL'Iran sta bloccando il passaggio dallo stretto di Hormuz come ritorsione per gli attacchi statunitensi e israeliani sul suo territorio.

Navi bloccate a Hormuz, allarme petrolio e commercio mondialeL’attacco contro l’Iran e la rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo rischiano di scatenare un vero e proprio shock sui mercati e sul...

Altri aggiornamenti su Iran minaccia

Temi più discussi: Quanto possono salire petrolio e gas TTF se l’Iran blocca a lungo lo Stretto di Hormuz; Raid Israele su Teheran e Beirut. Usa, distrutti centri di comando dei pasdaran; Centinaia di petroliere ferme ai lati di Hormuz, perché lo Stretto è così strategico; 150 petroliere bloccate - le compagnie mondiali sospendono le rotte nello Stretto di Hormuz.

Guerra in Iran: paralizza lo Stretto di Hormuz e blocca traffico di oltre 150 petroliereBlocco dello Stretto di Hormuz, perché il petrolio rischia di rincarare Il blocco dello Stretto di Hormuz, deciso dall’Iran, sta fermando almeno 150 p ... assodigitale.it

«Centinaia di petroliere ferme ai lati di Hormuz», perché lo Stretto è così strategicoÈ più grande punto nevralgico per il greggio nel mondo, che separa il Golfo Persico dal Golfo dell’Oman. Da qui passa circa il 20 per cento della produzione globale di petrolio, circa 20 milioni di ba ... editorialedomani.it

ULTIM'ORA: IRAN MINACCIA L'EUROPA. NESSUNO È PIÙ AL SICURO. L'Iran ha fatto sapere che risponderà a qualsiasi aiuto che l'Europa darà all'America in questa guerra. Intanto la Spagna nega l'aiuto a Trump, mentre Francia, Germania e Gran Bretag facebook

MEDIO ORIENTE | L'Europa blinda Cipro ma resta cauta. L'Iran minaccia: "Non vi immischiate". Londra abbatte droni in Giordania e Iraq, Macron invia la portaerei De Gaulle #ANSA x.com