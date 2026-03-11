Strade verde e strutture | il Comune vara un nuovo accordo quadro sula mautenzione

Il Comune ha approvato un nuovo accordo quadro per la manutenzione di strade, zone verdi e strutture pubbliche. Si tratta di uno strumento unico che mira a migliorare la gestione degli interventi ordinari e straordinari, eliminando la frammentazione causata dai precedenti appalti separati. La novità riguarda la centralizzazione delle procedure, con l’obiettivo di rendere più efficiente il servizio.

Un unico strumento predittivo e proattivo per rivoluzionare la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici, dicendo addio alla frammentazione dei singoli appalti. La Giunta comunale di Modena ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo Accordo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Strade, verde e strutture pubbliche: il Comune vara un nuovo accordo quadro sula manutenzioneUn unico strumento predittivo e proattivo per rivoluzionare la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici, dicendo addio...

Antenne municipali “abusive” su area privata: il Comune vara un accordo economico per evitare il triIl Comune di San Benedetto del Tronto ha scelto di evitare una potenziale battaglia legale, optando per un accordo economico con i proprietari di un...

Contenuti e approfondimenti su Strade verde e strutture il Comune vara...

Temi più discussi: Spoleto, manutenzioni in città: verde pubblico, strade e scuole nel piano settimanale di A.Se.; Bollettino della viabilità n. 25 del 3.3.2026; Pulizie e decoro, si parte da San Paolo e Tivoli nell'accordo tra Città Metropolitana e Retake; Terra dei fuochi: un’intesa a sei per rimuovere i rifiuti dalle strade.

Franchi a metà mandato. Strade, ponti e strutture: Continuiamo il lavoroLavori sugli impianti, interventi per la sicurezza delle strade e dei ponti, cura dell’ambiente e del verde pubblico, ma anche criticità da affrontare nella seconda parte del mandato. Il governo ... lanazione.it

Strade e strutture carcerarie: ecco il Piano di valorizzazione dell'Asinara«Riteniamo fondamentale condividere la pianificazione e lo sviluppo strategico dell’Asinara con l’Ente Parco, il sindaco e l’intera comunità. Per questo, ci auguriamo che il ministro proceda ... unionesarda.it

Il sindaco ha inoltre annunciato l’avvio dei cantieri per il ripristino di alcune strade comunali invocando il sostegno degli altri enti istituzionali, Provincia e Regione - facebook.com facebook

Arruolarsi per sé stessi e per la famiglia. Annunci nelle strade di Berlino, segno dei tempi. x.com