Strade verde e strutture | il Comune vara un nuovo accordo quadro sula mautenzione

Da modenatoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha approvato un nuovo accordo quadro per la manutenzione di strade, zone verdi e strutture pubbliche. Si tratta di uno strumento unico che mira a migliorare la gestione degli interventi ordinari e straordinari, eliminando la frammentazione causata dai precedenti appalti separati. La novità riguarda la centralizzazione delle procedure, con l’obiettivo di rendere più efficiente il servizio.

Un unico strumento predittivo e proattivo per rivoluzionare la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici, dicendo addio alla frammentazione dei singoli appalti. La Giunta comunale di Modena ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo Accordo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Strade, verde e strutture pubbliche: il Comune vara un nuovo accordo quadro sula manutenzioneUn unico strumento predittivo e proattivo per rivoluzionare la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici, dicendo addio...

Antenne municipali “abusive” su area privata: il Comune vara un accordo economico per evitare il triIl Comune di San Benedetto del Tronto ha scelto di evitare una potenziale battaglia legale, optando per un accordo economico con i proprietari di un...

Contenuti e approfondimenti su Strade verde e strutture il Comune vara...

Temi più discussi: Spoleto, manutenzioni in città: verde pubblico, strade e scuole nel piano settimanale di A.Se.; Bollettino della viabilità n. 25 del 3.3.2026; Pulizie e decoro, si parte da San Paolo e Tivoli nell'accordo tra Città Metropolitana e Retake; Terra dei fuochi: un’intesa a sei per rimuovere i rifiuti dalle strade.

Franchi a metà mandato. Strade, ponti e strutture: Continuiamo il lavoroLavori sugli impianti, interventi per la sicurezza delle strade e dei ponti, cura dell’ambiente e del verde pubblico, ma anche criticità da affrontare nella seconda parte del mandato. Il governo ... lanazione.it

Strade e strutture carcerarie: ecco il Piano di valorizzazione dell'Asinara«Riteniamo fondamentale condividere la pianificazione e lo sviluppo strategico dell’Asinara con l’Ente Parco, il sindaco e l’intera comunità. Per questo, ci auguriamo che il ministro proceda ... unionesarda.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.