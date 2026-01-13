Manutenzione di strade e marciapiedi la Giunta vara il piano di interventi nei 5 Municipi

La Giunta comunale di Bari ha approvato un piano di interventi per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree di sosta nei cinque Municipi. Sono stati definiti i lavori e le vie coinvolte, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle infrastrutture urbane. Questa iniziativa mira a garantire maggior sicurezza e accessibilità nelle diverse zone della città, attraverso interventi programmati e mirati.

Definiti i lavori e le vie coinvolte nella riqualificazione. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree di sosta nei cinque Municipi di Bari. Il governo cittadino ha anche fornito via. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Strade e marciapiedi, la Giunta approva nuovi interventi di manutenzione da corso dei Mille a via Pirandello Leggi anche: Interventi nei rioni della città. Con mezzo milione di euro migliorano strade e marciapiedi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Manutenzione strade e marciapiedi. Dichiarazione di Dario Chinnici; Strade e marciapiedi, la Giunta approva nuovi interventi di manutenzione da corso dei Mille a via Pirandello; Giunta: 1,1 milioni di euro per sistemare le strade; Manutenzione strade e marciapiedi a Palermo, Lagalla: ''Otto milioni per interventi diffusi in tutte le circoscrizioni''. Bari, via libera al piano di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi nei cinque Municipi - Il piano, che prevede un accordo quadro da 27 milioni di euro fino al 2027, garantirà una programmazione organica e duratura degli interventi, con priorità alla sicurezza dei pedoni, alla fruibilità ... giornaledipuglia.com

Giunta: 1,1 milioni di euro per sistemare le strade - Un progetto che fa riferimento all'assessore competente Federico Benioni ... giornaleadige.it

Strade e marciapiedi, la Giunta approva nuovi interventi di manutenzione da corso dei Mille a via Pirandello - Quattro provvedimenti, in altrettante circoscrizioni, dopo l'ok alla proposta dell'assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando. palermotoday.it

Sono stati aggiudicati a maggio 2025 i due appalti relativi alla manutenzione straordinaria delle strade comunali e delle loro pertinenze per la Zona 2 e la Zona 3. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.