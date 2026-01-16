Per la prima volta manutenzione del verde affidata con accordo quadro | in tre in corsa per i lavori dei prossimi 4 anni

A Bergamo, per la prima volta, la manutenzione straordinaria delle alberature cittadine sarà affidata tramite accordo quadro, garantendo continuità e efficienza. L’incarico, assegnato a un singolo soggetto, coprirà i lavori per i prossimi quattro anni, assicurando un intervento regolare e coordinato sulla rete verde della città. Questa modalità rappresenta un nuovo approccio nella gestione del patrimonio arboreo urbano, con l’obiettivo di mantenere il decoro e la sicurezza pubblica.

Bergamo. Per la prima volta la manutenzione straordinaria delle alberature cittadine sarà assegnata tramite accordo quadro, affidando a un singolo soggetto i lavori per i prossimi 4 anni. Il bando, lanciato a inizio dicembre 2025 e con base d’asta pari a 619.030 euro, ha visto la candidatura di tre realtà del settore, la CSeL – Società cooperativa sociale di Cavenago, e due Raggruppamenti Temporanei di Impresa, il primo formato da Tuttoverde srl di Seregno, Cooperativa della Comunità di Stezzano, Idealverde Sas di Negri Fausto e Edoardo di Dalmine e Battaglia Srls di Almenno San Bartolomeo, e il secondo da Bettineschi Srl di Rovetta e Trees Giardini di Pesenti Riccardo Aronne di Zogno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

