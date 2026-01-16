Per la prima volta manutenzione del verde affidata con accordo quadro | in tre in corsa per i lavori dei prossimi 4 anni
A Bergamo, per la prima volta, la manutenzione straordinaria delle alberature cittadine sarà affidata tramite accordo quadro, garantendo continuità e efficienza. L’incarico, assegnato a un singolo soggetto, coprirà i lavori per i prossimi quattro anni, assicurando un intervento regolare e coordinato sulla rete verde della città. Questa modalità rappresenta un nuovo approccio nella gestione del patrimonio arboreo urbano, con l’obiettivo di mantenere il decoro e la sicurezza pubblica.
Bergamo. Per la prima volta la manutenzione straordinaria delle alberature cittadine sarà assegnata tramite accordo quadro, affidando a un singolo soggetto i lavori per i prossimi 4 anni. Il bando, lanciato a inizio dicembre 2025 e con base d’asta pari a 619.030 euro, ha visto la candidatura di tre realtà del settore, la CSeL – Società cooperativa sociale di Cavenago, e due Raggruppamenti Temporanei di Impresa, il primo formato da Tuttoverde srl di Seregno, Cooperativa della Comunità di Stezzano, Idealverde Sas di Negri Fausto e Edoardo di Dalmine e Battaglia Srls di Almenno San Bartolomeo, e il secondo da Bettineschi Srl di Rovetta e Trees Giardini di Pesenti Riccardo Aronne di Zogno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Il prezzo del diesel supera la benzina, la prima volta in tre anni: effetto accise sul gasolio. Verde ai minimi dal 2022
Leggi anche: Juventus, la crisi è storica: panchina saltata a ottobre per la prima volta dopo 25 anni e tre cambi in corsa in tre anni. Tutti i record negativi dopo l’esonero di Tudor
Per la prima volta manutenzione del verde affidata con accordo quadro: in tre in corsa per i lavori dei prossimi 4 anni; Manutenzioni, in tutti i Municipi la prima Giornata di cura del territorio; Città più verdi per un futuro sostenibile: il progetto Pappus svela la biodiversità urbana; Europa Verde Frentania: “Giubileo occasione persa per il terminal bus di Lanciano”.
Per la prima volta manutenzione del verde affidata con accordo quadro: in tre in corsa per i lavori dei prossimi 4 anni - Al bando, per un valore complessivo di circa 619mila euro, hanno partecipato due raggruppamenti temporanei di impresa e una società cooperativa: a pesare sulla scelta sarà per l'80% la relazione tecni ... bergamonews.it
Manutenzione del verde a Genova, botta e risposta Salis-minoranza sulle risorse ad Aster - Il crollo della palma avvenuto domenica 4 gennaio a Nervi riaccende l'attenzione sul tema manutenzione del verde in città a Genova. primocanale.it
Per la prima volta mi trovo ad affrontare una situazione di questo tipo e non sono certa di quale interpretazione normativa adottare. In una classe quinta della scuola superiore è stata recentemente riconosciuta la disabilità a un’alunna, ormai maggiorenne. Nel facebook
Mercoledì un’ottantina di ragazzi si è allenata per la prima volta nella neonata struttura del Centro polisportivo, che a fine mese ospiterà il ritiro della nazionale femminile finlandese di hockey in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.