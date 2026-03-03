Donald Trump ha espresso insoddisfazione per l’approccio del Regno Unito sulla crisi in Iran, criticando le posizioni di Starmer e ironizzando sulla discussione, dicendo che non si tratta di Winston Churchill. Ha commentato di non essere soddisfatto delle scelte fatte dal governo britannico e ha sottolineato la sua opinione sulla questione. La sua dichiarazione è stata pubblicata in un contesto di tensione internazionale.

Donald Trump ha detto di "non essere contento" dell'atteggiamento del Regno Unito riguardo alla guerra contro l'Iran. "Sono rimasto sorpreso", ha detto il presidente, ma "non stiamo parlando di Winston Churchill", ha aggiunto in riferimento al premier Keir Starmer. Parlando nello Studio Ovale, il presidente ha anche attaccato la Spagna e annunciato di avere ordinato al segretario al Tesoro Scott Bessent di "tagliare tutti gli accordi" con Madrid. Dobbiamo credere che Trump voglia portare la democrazia in Iran quando nel suo Paese la sta minando? Il primo risultato dell'attacco all'Iran? La sepoltura definitiva del diritto internazionale Trump ha colpito Teheran per soffocare economicamente la Cina.

