Fa’ la cosa giusta! a milano da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026
Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo). “Quante ne servono per costruire la pace, per non sentirsi soli, per fare la differenza? La risposta è davanti ai nostri occhi: di tutti noi c’è bisogno - spiega Miriam Giovanzana, direttrice editoriale di Fa’ la cosa giusta! -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche:
Eventi a Napoli da venerdì 13 a domenica 15 febbraio 2026: Feste di Carnevale e San Valentino
Colleferro. Tutto pronto per il Carnevale 2026. Venerdì 13 sfilano le scuole, Domenica 15 i gruppi mascherati e i carri allegorici…
FA' LA COSA GIUSTA!, DAL 13 AL 15/3 NUOVA EDIZIONE A FIERA MILANORHO
Temi più discussi: ISPRA a Fa' la cosa giusta 2026 — Italiano; Ti aspettiamo a Milano per Fa’ la cosa giusta!; Fa’ la cosa giusta! 2026; ‘Fa’ la cosa giusta!’ valorizza la sostenibilità.
Fa’ la cosa giusta! a milano da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026Fiera Milano Rho: 22esima edizione della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibiliIngresso gratuito (previa registrazione)Tra i protagonisti di questa edizione: Luca Mercal ... milanotoday.it
«Fa la cosa giusta!», torna a Milano la fiera dedicata al consumo sostenibile: dal 13 al 15 marzoAl via la 22esima edizione di Fa’ la cosa giusta! La fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, in programma a Fiera Milano Rho, conta 500 realtà espositive e 350 incontri ... corriere.it
Giusta riflessione che condivido in pieno e voi cosa ne pensate - facebook.com facebook
Rendi facile la cosa giusta e difficile la cosa sbagliata x.com