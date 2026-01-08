Via Villagrazia partono i lavori per il rifacimento del manto stradale

A partire dai prossimi giorni, prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale in via Villagrazia, tra via Barone della Scala e via Altofonte. Gli interventi comprendono lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati a migliorare la sicurezza e la qualità della strada. L’intervento rientra nell’ambito delle attività programmate dall’amministrazione comunale per il miglioramento della viabilità locale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.