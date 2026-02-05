Il cibo avanzato negli alberghi di Roma verrà donato ai più bisognosi

Il Comune di Roma ha deciso di mettere fine allo spreco di cibo negli hotel della città. Con un nuovo protocollo firmato con le associazioni del settore alberghiero e le Acli, i pasti avanzati verranno donati ai bisognosi. In questo modo, il cibo che altrimenti finirebbe nella spazzatura troverà una seconda vita, aiutando chi ha più bisogno. La misura mira a ridurre gli sprechi e a sostenere le persone in difficoltà.

Salvare il cibo dalla spazzatura per donarlo a chi ne ha bisogno. Il Comune di Roma ha sottoscritto un protocollo con le associazioni che rappresentano il comparto alberghiero e le Acli per distribuire i pasti avanzati negli hotel e alberghi della città. Un progetto che serve a ridurre gli.

Approfondimenti su Roma Alberghi

Da lunedì 2 febbraio riparte il progetto ‘Cibo salvato, cibo mangiato’.

