Preleva acqua da una fontana pubblica e rifornisce un' abitazione | denunciato impiegato comunale

Un impiegato comunale è stato denunciato per aver prelevato illegalmente acqua da una fontana pubblica in via Petruzzella a Camastra, utilizzando un’autobotte per consegnarla a un'abitazione di Naro in via Colapuma. L'episodio ha sollevato questioni sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla legalità delle operazioni di approvvigionamento idrico.

Prelevava indebitamente acqua da una fontana destinata al pubblico servizio, in via Petruzzella a Camastra, e con l'autobotte la consegnava in un'abitazione di via Colapuma a Naro. Il tutto, naturalmente, dietro compenso. Non è un operaio qualsiasi colui che è stato intercettato, bloccato e denunciato dai carabinieri. Ma un impiegato comunale di Naro, un sessantunenne che è - per la circostanza, il rifornimento idrico di un'abitazione - risultato essere assente ingiustificatamente dall'ufficio comunale. I carabinieri della stazione di Camastra, con il supporto dei colleghi di Naro, lo hanno denunciato alla Procura di Agrigento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

