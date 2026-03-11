Note Nuove al Palamostre suonerà il leggendario batterista Steve Gadd

Al Palamostre di Udine si terrà un concerto con il leggendario batterista Steve Gadd, protagonista della rassegna Note Nuove. L’evento fa parte di una serie di spettacoli organizzati da Euritmica, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli, che fino a maggio porta musica tra Udine e Trieste.

Prosegue Note Nuove, la rassegna organizzata da Euritmica per la direzione artistica di Giancarlo Velliscig e con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli, che fino a maggio propone, tra Udine e Trieste, un affascinante viaggio tra le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

