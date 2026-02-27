Pilastro assalto al cantiere Danni a telecamere e mezzi In 40 nel mirino della Digos

Nella notte, un escavatore è stato oggetto di danneggiamenti mentre un sistema di videosorveglianza comunale è stato preso di mira, provocando danni. Inoltre, alcune recinzioni sono state abbattute e calpestate, mentre circa quaranta persone sono state identificate dagli agenti delle forze di sicurezza. Le autorità stanno indagando sugli eventi che hanno coinvolto il cantiere e i mezzi presenti.

Un escavatore sabotato nella notte, una videocamera di sicurezza del Comune danneggiata. E poi le recinzioni buttate giù e calpestate. Il giorno dopo 'l'assalto' al cantiere del MuBa al parco Mitilini, Moneta e Stefanini al Pilastro, mentre le tende degli attivisti sono spuntate come funghi al centro dell'area verde, la polizia è al lavoro, per redigere l'informativa su quei fatti per la Procura. Un'informativa che comprende anche gli accertamenti sul danneggiamento di un mezzo della ditta incaricata dei lavori, a cui sono stati tranciati, nottetempo, dei cavi; e su quello di una telecamera del parco. Una quarantina i protagonisti della devastazione e della successiva invasione del cantiere del'altra sera, su cui adesso la Digos sta stringendo il cerchio.