Dopo aver riscosso grande attesa, lo spettacolo di Stefano Massini su

Grande attesa per "Mein Kampf", lo spettacolo di e con Stefano Massini che affronta uno dei testi più inquietanti e determinanti del Novecento. Mercoledì 4 febbraio alle 21 in scena al Teatro Politeama di Poggibonsi. A un secolo dalla nascita del libro-manifesto dettato da Adolf Hitler nel 1924, Massini porta in scena un’indagine teatrale lucida e necessaria sul potere delle parole e sulle conseguenze che possono generare quando trovano terreno fertile nella società. Non si tratta di una lettura né di una semplice rievocazione storica. Per anni Massini ha incrociato la prima stesura di "Mein Kampf" con discorsi, comizi e materiali delle celebri Conversazioni a tavola raccolte da Picker, Heim e Bormann. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Mein Kampf’. L’orrore in scena con Massini

Questa sera Stefano Massini sale sul palco del Comunale per mettere in scena “Mein Kampf”.

Un nuovo spettacolo di Stefano Massini porta in scena le origini del linguaggio demagogico.

