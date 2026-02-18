Statali busta paga più pesante | chi ci guadagna Ma l?inflazione ?mangia? una fetta degli aumenti

Per circa 3 milioni di dipendenti pubblici il 2026 è l’anno della terza “ondata” di ritocchi di stipendio, spinta dal rinnovo dei contratti 2025 2027 e dal pacchetto fiscale della manovra. In teoria, tra aumenti tabellari e taglio dell’Irpef, la busta paga dovrebbe crescere in modo visibile; nella pratica, tra tasse, contributi e caro vita il saldo netto rischia di essere meno generoso di quanto immaginato. LO SCENARIO Il nuovo contratto delle Funzioni centrali per il triennio 2025 2027 mette sul piatto quasi 10 miliardi e promette incrementi medi a regime di 167 euro lordi al mese per ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Meno tasse sugli aumenti di stipendio: come cambia la busta paga e chi ci guadagna di più con la ManovraLa legge di bilancio 2026 introduce una novità importante: riduzioni fiscali sugli aumenti di stipendio per lavoratori con salari fino a 35mila euro.

Leggi anche: Stipendi statali, aumenti in busta paga: i nuovi importi per infermieri, personale scolastico e ricercatori. I contratti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stipendi statali e pensioni, cosa cambia nel 2026: arretrati, aumenti e doccia fredda sulle anticipate; Pensioni e stipendi statali: aumenti, arretrati e doccia fredda sulle anticipate. Cosa cambia nel 2026; Stipendi statali e pensioni, cosa cambia nel 2026: arretrati, aumenti e doccia fredda sulle anticipate; Stipendi statali e pensioni, cosa cambia nel 2026: aumenti, arretrati e doccia fredda sulle anticipate.

Statali, stipendio più basso per i dipendenti con cartelle non pagate: ecco chi rischia trattenute in busta pagaConto alla rovescia per la stretta sugli statali morosi. Dal 1° gennaio si accenderà un faro sui lavoratori della Pa che hanno cartelle esattoriali non pagate per oltre 5mila euro. Adesso le ... ilmessaggero.it

Stipendi statali e pensioni, cosa cambia nel 2026: aumenti, arretrati e doccia fredda sulle anticipateNel 2026 lo Stato rimette mano ai conti di statali e pensionati, con buste paga più pesanti e assegni rivalutati, ma con una serie di contropartitei. La nuova legge di Bilancio ... ilmessaggero.it

Gennaio 2026 porta aumenti in busta paga per molti dipendenti pubblici, ma con effetti diversi a seconda dei casi. Il primo fattore è la riduzione IRPEF dal 35% al 33% per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Lo scaglione riguarda molti statali e garantisce un au facebook