La Ruota della Fortuna Gerry Scotti punge Stefano De Martino | Siamo noi i più visti

Nell’anteprima de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti introduce il programma con un tono sobrio, accompagnato dalla musica dei Muse. Durante la puntata, Scotti e Stefano De Martino discutono delle proprie performance, sottolineando l’importanza di offrire un intrattenimento di qualità. La trasmissione si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana, grazie a un approccio semplice e diretto che coinvolge il pubblico senza eccessi.

Il solito entusiasmo dà il via all’anteprima de La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti accompagnato dalle note dei Muse. Si muove tra il pubblico, che si esalta e lo applaude animatamente. “Volete Samira?”, chiede il conduttore. Al sì generale, però, risponde in maniera sorprendente: “Non può, aveva da fare stasera”. Battuta a parte, dà il via allo stacchetto e vede scendere la sua co-conduttrice, il cui look viene descritto così dal padrone di casa: “È vestita come una principessa ”. La principessa Samira Lui. Chi segue con passione La Ruota della Fortuna, sa bene che la sua discesa dalle scale, per raggiungere il centro dello studio, è accompagnata da una mini coreografia. 🔗 Leggi su Dilei.it

