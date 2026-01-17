Affari Tuoi Stefano De Martino punge Gerry Scotti | in onda la sigla de La Ruota della Fortuna

Nella puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi, Stefano De Martino si è confrontato con Gerry Scotti e la sigla di La Ruota della Fortuna, aggiungendo un tocco di ironia e spontaneità alla trasmissione. Un momento che ha suscitato interesse tra gli spettatori, senza eccessi o sensazionalismi, evidenziando la naturalezza di uno show televisivo che continua a intrattenere e coinvolgere il pubblico.

La puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi regala emozioni, ma soprattutto uno Stefano De Martino deciso a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, fra gli appelli al suo hater sui social e le frecciatine a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Affari Tuoi, i gemelli Maurizio e Marco per la Liguria beffati dal Dottore. A giocare in questa puntata di Affari Tuoi i gemelli Maurizio e Marco per la Liguria. Il primo lavora in un giornale, mentre il secondo è un impiegato postale. Legatissimi, i fratelli hanno svelato a Stefano De Martino di fare tutto insieme, per questo hanno affrontato in due anche l’avventura nella trasmissione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino punge Gerry Scotti: in onda la sigla de La Ruota della Fortuna Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti punge Stefano De Martino: “Siamo noi i più visti” Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti punge Samira Lui. E non manca il riferimento a De Martino La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Affari Tuoi, Stefano De Martino imbarazza i concorrenti con una domanda scomoda; Affari Tuoi - articolo -; Affari Tuoi per l'Epifania si trasforma in STEP: la strategia di Stefano De Martino per battere La Ruota; Affari tuoi, la confessione in lacrime: Ci ha distrutto un appartamento. Poi la mossa beffarda del Dottore. Affari Tuoi, Stefano De Martino punge Gerry Scotti: in onda la sigla de La Ruota della Fortuna - Ad Affari Tuoi, Stefano De Martino punge Gerry Scotti e in studio va in onda la sigla de La Ruota della Fortuna. dilei.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino in lacrime per Angelica: “Purtroppo è morto” - Affari Tuoi, le lacrime di Stefano De Martino: quando i pacchi raccontano storie di vita e legami indimenticabili. notizie.it

Casting concorrenti per puntata speciale Affari tuoi, Nella buona e nella cattiva sorte. Ecco come candidarsi - Casting per selezionare le coppie concorrenti della puntata speciale “Affari Tuoi - ticonsiglio.com

Secondo voi se lo merita davvero tutto questo successo A noi fa ridere da matti, ogni sera è uno spettacolo a parte! Intanto è in corso “Affari Tuoi”… lo state guardando anche voi dal divano #afarituoi #StefanoDeMartino #HerbertBallerina #seratatv - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.