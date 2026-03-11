Un gruppo di appassionati ha ripristinato una versione pre-release di Star Wars: First Assault, un gioco mai ufficialmente lanciato. Dopo anni di inattività, hanno condiviso oltre un’ora di partite online funzionanti, dimostrando che la build ancora si avvia e si gioca. La scoperta ha attirato l’attenzione di chi era interessato a questo progetto mai completato.

Un gruppo di appassionati ha riportato in vita una build pre-release di Star Wars: First Assault, mostrando oltre un’ora di partite online funzionanti. Il titolo, concepito come risposta competitiva a Call of Duty e cancellato dopo l’acquisizione Disney, è tornato visibile grazie al recupero di codice trapelato. La ricostruzione permette di vedere scontri tra Imperiali e Ribelli nella mappa di Tatooine, sebbene il progetto rimanga esposto al rischio di azioni legali da parte dei detentori del marchio. Si tratta di un caso emblematico di come la comunità possa preservare opere che le grandi aziende hanno deciso di seppellire. L’eredità tecnica di un progetto interrotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Star Wars: il gioco cancellato torna a vivere dopo anni

Articoli correlati

PS5, i prezzi di un gioco di Star Wars schizzano alle stelle dopo la scoperta del jailbreakIl 2026 si apre con una nuova grana per Sony: il rischio pirateria su PS5 torna sotto i riflettori dopo la scoperta di una tecnica di jailbreak che...

Star Wars: il film su Rey è stato cancellato? La teoria sulla nuova Trilogia di Simon KinbergSembrava tutto pronto alla Star Wars Celebration 2023: tre film, tre epoche diverse, il grande ritorno di Rey Skywalker.

GIORGIA SCAPPA PERCHÉ SCOPRE CHE PAPÀ SALVO E MAMMA CINZIA VOGLIONO CAMBIARE CASA PER SEMPRE!

Tutti gli aggiornamenti su Star Wars

Temi più discussi: Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è impressionante, dice un insider; Star Wars Fate of the Old Republic trova il suo art director; Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è ancora in sviluppo, dopo 5 anni dal primo trailer; Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è ancora in lavorazione.

Star Wars Jedi: Survivor è il gioco del mese di aprile 2023Quando si ha a che fare con uno Star Wars è probabile si tratti di qualcosa destinato ad attirare l'attenzione di molti, e anche in questo caso abbiamo la conferma di questa tendenza, con Star Wars ... multiplayer.it

Star Wars: First Assault torna grazie ai fanStar Wars: First Assault, l'FPS competitivo di LucasArts cancellato dopo l'acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney, era a pochi mesi dal completamento quando fu soppresso, rendendo la sua perdita ... tomshw.it

The Mandalorian And Grogu riporterà Star Wars sul grande schermo in un "grande evento" incentrato sul duo protagonista. Dave Filoni ha confessato ad Empire Magazine: “Siamo in un'epoca completamente diversa di Star Wars ora”. Non perdere The Manda - facebook.com facebook

"I sistemi laser non hanno ancora raggiunto i livelli di Star Wars ma possono diventare un sistema in grado di trasformare le guerre in futuro. Con lo sviluppo tecnologico, i modi in cui possono essere utilizzati prolifereranno." #IronBeam x.com