ps5 i prezzi di un gioco di star wars schizzano alle stelle dopo la scoperta del jailbreak

Nel 2026, il mondo PlayStation si trova di nuovo a fronteggiare problemi di sicurezza. La recente scoperta di una tecnica di jailbreak che utilizza un gioco fisico di Star Wars per PS4 ha riacceso le preoccupazioni sulla pirateria. Questa situazione ha provocato un aumento inatteso dei prezzi di alcuni titoli e sollevato interrogativi sulla protezione dei contenuti digitali sulla piattaforma Sony.

Il 2026 si apre con una nuova grana per Sony: il rischio pirateria su PS5 torna sotto i riflettori dopo la scoperta di una tecnica di jailbreak che sfrutta un videogioco fisico per PS4. Ed ovviamente, senza troppe sorprese, la notizia ha avuto un effetto immediato e clamoroso sul mercato dell’usato, dove le copie coinvolte hanno visto i prezzi salire in modo vertiginoso nel giro di pochi giorni. Al centro della vicenda c’è un titolo di nicchia dell’universo di Star Wars, diventato improvvisamente un oggetto di culto non per il suo valore ludico, ma per il suo ruolo tecnico, con questo fenomeno che mostra ancora una volta come hacking e speculazione vadano spesso di pari passo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

