Star Wars | il film su Rey è stato cancellato? La teoria sulla nuova Trilogia di Simon Kinberg

Durante la Star Wars Celebration 2023, si era speculato su un nuovo film dedicato a Rey Skywalker, parte di una possibile nuova trilogia. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali sulla cancellazione del progetto. Le informazioni disponibili suggeriscono che i piani potrebbero essere stati modificati o rimandati, lasciando ancora molte incognite sul futuro cinematografico di Star Wars e sulla presenza di Rey nelle prossime produzioni.

Sembrava tutto pronto alla Star Wars Celebration 2023: tre film, tre epoche diverse, il grande ritorno di Rey Skywalker. Eppure, siamo nel 2026 e la nebbia su questi progetti è ancora fitta. L’ormai ex presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha recentemente rilasciato un’intervista d’addio che ha fatto scattare più di un allarme tra i fan. Mentre parlava del futuro della Galassia Lontana Lontana, un titolo è brillato per la sua assenza: New Jedi Order, il film diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy. Una dimenticanza? O la conferma indiretta di un cambio di rotta epocale? In Breve: Nell’ultima intervista prima del passaggio di consegne, Kathleen Kennedy ha aggiornato lo stato dei lavori: Dawn of the Jedi di James Mangold è in pausa e il film di Dave Filoni rallenta per i suoi nuovi impegni dirigenziali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

