Stalking | assolto l’ex comandante dei Carabinieri di San

Il Tribunale di Milano ha assolto pienamente l’ex comandante dei Carabinieri di San Donato Milanese, Antonio Giulino, in un procedimento legale legato a un caso di stalking. La decisione giudiziaria è stata resa nota di recente, confermando l’assenza di colpevolezza dell’imputato. La vicenda ha coinvolto l’uomo in un procedimento che si è concluso con l’assoluzione definitiva.

Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di assoluzione piena contro Antonio Giulino, ex comandante dei carabinieri di San Donato Milanese. L'uomo era indagato per stalking nei confronti di una giovane donna di vent'anni affetta da deficit psichico. Le indagini avevano ricostruito una serie di comportamenti coercitivi avvenuti tra marzo e luglio 2022 all'interno della caserma. L'imputazione principale riguardava molestie sessuali e minacce, contestate dalla difesa e non provate oltre ogni ragionevole dubbio dai giudici. La procura aveva richiesto due anni di reclusione con sospensione della pena per il reato di stalking, chiedendo l'assoluzione solo per le accuse accessorie di concussione sessuale e minacce dirette.