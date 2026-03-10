Milano stalking a una 20enne con deficit psichico | assolto ex comandante dei carabinieri

A Milano, un ex comandante dei carabinieri è stato assolto dall'accusa di aver stalkerato una giovane donna di 20 anni con deficit psichico, residente nelle case popolari di San Donato Milanese. La vicenda giudiziaria si è conclusa con il non luogo a procedere, confermando che non ci sono prove a sostegno delle accuse di stalking e concussione sessuale.

Non c'è mai stato lo stalking o la concussione sessuale dell'ex comandante dei carabinieri della stazione di San Donato Milanese, Antonio Giulino, nei confronti di una 20enne con deficit psichico e inquilina delle case popolari. Lo ha deciso il Tribunale di Milano che ha assolto con formula piena l'ex maresciallo di 49 anni dalle accuse di stalking, minaccia e concussione sessuale contestati dalla pm di Milano, Alessia Menegazzo. Secondo l'accusa, fra marzo e luglio 2022, l'uomo avrebbe convocato la giovane più volte nel proprio ufficio, con la porta chiusa dall'interno in caserma, con finte "ragioni di servizio" per guardare la sua gallery...