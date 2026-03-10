L'ex comandante della stazione dei carabinieri di San Donato Milanese è stato assolto dal Tribunale di Milano dopo essere stato accusato di stalking nei confronti di una giovane di 20 anni con problemi di salute mentale. La decisione della corte ha confermato l'innocenza di Antonio Giulino, che ora può riappropriarsi della propria reputazione, anche se non potrà tornare a indossare la divisa.

San Donato Milanese (Milano), 10 febbraio 2026 – Accusato di stalking nei confronti di una ragazza di 20 anni, fragile e con disturbi mentali, l' ex comandante della stazione dei carabinieri di San Donato Milanese è stato assolto dal Tribunale di Milano. Lo ha deciso la decima sezione penale, presieduta da Antonella Bertoja, scagionando Antonio Giulino con la formula perché "il fatto non sussiste". Richiesta della Procura e accusa. La Procura aveva chiesto una condanna a due anni di carcere, con pena sospesa. Secondo l'imputazione l'ex maresciallo, tra il marzo e il luglio 2022, avrebbe bersagliato la giovane con attenzioni indesiderate, telefonate e messaggi e frequenti convocazioni in ufficio, generando uno stato d'ansia tale da farle cambiare le abitudini di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - False accuse di stalking, assolto Antonio Giulino ex comandante dei carabinieri di San Donato. “Restituito l’onore ma non la divisa”

Articoli correlati

Milano, stalking a una 20enne con deficit psichico: assolto ex comandante dei carabinieriNon c’è mai stato lo stalking o la concussione sessuale dell’ex comandante dei carabinieri della stazione di San Donato Milanese, Antonio Giulino,...

Sgarbi assolto dal caso del quadro di Manetti: le accuse erano tutte false. L’inchiesta nata da puntSgarbi Assolto: Finisce l’Incubo Giudiziario, Ma Resta l’Ombra del “Fango” Mediatico Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio in...