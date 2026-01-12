Barbareschi contro Ranucci | Fa fatica a dire che dopo Report c’è il nostro programma stai attento!

Durante la serata di Rai 3, Luca Barbareschi ha criticato Sigfrido Ranucci per aver omesso di ricordare che, dopo Report, sarebbe andato in onda il suo programma Allegro Ma Non Troppo. La discussione ha suscitato attenzione, evidenziando le tensioni tra i due conduttori e mettendo in luce le dinamiche interne alla rete. L'episodio ha attirato l'interesse del pubblico, sollevando questioni sulla comunicazione tra programmi e conduttori.

La serata televisiva di Rai 3 si è accesa con uno scontro inatteso. Luca Barbareschi, in apertura di Allegro Ma Non Troppo, si è scagliato duramente contro Sigfrido Ranucci, colpevole – secondo lui – di non aver ricordato al pubblico che, dopo Report, sarebbe andato in onda il suo programma. Un attacco frontale, arrivato proprio nel momento in cui Barbareschi avrebbe potuto beneficiare del forte traino del programma d'inchiesta più seguito della rete. Lo sfogo di Barbareschi in apertura di puntata. Davanti alle telecamere, Barbareschi non ha nascosto il proprio fastidio. Il conduttore e attore ha ironizzato sul fatto che Ranucci, a suo dire, farebbe fatica persino a pronunciare il suo nome, sottolineando come sarebbe bastato poco per citare Allegro Ma Non Troppo.

Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci: attacco durissimo!

