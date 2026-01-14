Barbareschi contro Ranucci | Fa fatica a dire che dopo Report c’è il nostro programma stai attento! – Video
Durante la trasmissione Allegro Ma Non Troppo su Rai 3, Luca Barbareschi ha criticato Sigfrido Ranucci per non aver ricordato agli spettatori che, dopo Report, sarebbe stato trasmesso il suo programma. L’intervento ha attirato l’attenzione, evidenziando un confronto tra i due conduttori e una possibile tensione sulla comunicazione degli appuntamenti televisivi.
La serata televisiva di Rai 3 si è accesa con uno scontro inatteso. Luca Barbareschi, in apertura di Allegro Ma Non Troppo, si è scagliato duramente contro Sigfrido Ranucci, colpevole – secondo lui – di non aver ricordato al pubblico che, dopo Report, sarebbe andato in onda il suo programma. Un attacco frontale, arrivato proprio nel momento in cui Barbareschi avrebbe potuto beneficiare del forte traino del programma d’inchiesta più seguito della rete. Lo sfogo di Barbareschi in apertura di puntata. Davanti alle telecamere, Barbareschi non ha nascosto il proprio fastidio. Il conduttore e attore ha ironizzato sul fatto che Ranucci, a suo dire, farebbe fatica persino a pronunciare il suo nome, sottolineando come sarebbe bastato poco per citare Allegro Ma Non Troppo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
