Stadio Franchi Giani | Senza accordo con la Fiorentina la Regione potrebbe intervenire con 15 milioni

Eugenio Giani, presidente della Toscana, ha dichiarato che, in assenza di un accordo con la Fiorentina, la Regione potrebbe intervenire con un finanziamento di 15 milioni di euro per il restyling dello stadio Franchi. La proposta mira a migliorare le strutture sportive, qualora non si trovino intese con la società calcistica. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di garantire un intervento efficace e condiviso.

Eugenio Giani, governatore della Toscana, ipotizza un intervento della Regione per il restyling dello stadio Franchi. "Se non dovesse andare in porto l'accordo con la Fiorentina - ha affermato Giani intervistato da Repubblica - la Regione sarà pronta a intervenire con suoi fondi. Ma non da sola" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Stadio Franchi, Giani: “Senza accordo con la Fiorentina, la Regione potrebbe intervenire con 15 milioni” Leggi anche: La Fiorentina e lo stadio. “Franchi in ritardo: ecco perché, come recuperare” Leggi anche: Fiorentina, la ristrutturazione dello stadio Franchi: i lavori termineranno nel 2029 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Eugenio Giani: “Restyling del Franchi, anche fondi della Regione per il secondo lotto di lavori”; Franchi, Giani: “Strada imboccata, ma senza la Fiorentina serviranno i fondi pubblici. Il perché del no a Campi Bisenzio”; Cremonese al Franchi dove non ha mai vinto, dubbi per Nicola; Juve: Conceiçao è tornato a lavorare in gruppo. Stadio Franchi, Giani: “Senza accordo con la Fiorentina, la Regione potrebbe intervenire con 15 milioni” - Eugenio Giani, governatore della Toscana, ipotizza un intervento della Regione per il restyling dello stadio Franchi. firenzepost.it

Stadio Franchi: presentata delibera per commissione d'indagine, la destra si spacca - I consiglieri comunali Lorenzo Masi (5 Stelle), Dimitrij Palagi (Sinistra progetto comune) e Cecilia Del Re (Firenze democratica) hanno ripresentato ieri la proposta di delibera per l’istituzione di ... firenzetoday.it

Nuovo stadio Franchi di Firenze, sei domande ancora senza una risposta (e il silenzio di Palazzo Vecchio) - La conferenza stampa del consigliere Massimo Sabatini (lista Schmidt) su stato e futuro dei lavori di ristrutturazione allo stadio Franchi, con la replica solo politica da parte del Pd, apre sul tema ... corrierefiorentino.corriere.it

La Cremonese scenderà in campo domenica 4 gennaio 2026 allo Stadio “Franchi” di Firenze per affrontare la Fiorentina nella 18ª giornata di Serie A 2025-2026: il direttore di gara designato... Leggi tutto - facebook.com facebook

Stadio Franchi, il cantiere infinito: il Comune di Firenze tenta la carta della premialità x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.