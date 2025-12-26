Accordo tra Comune e il Palermo sullo stadio Renzo Barbera | via libera alla transazione da 4,9 milioni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su proposta dell’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo, la Giunta comunale ha deliberato l’autorizzazione alla stipula di un contratto di transazione tra il Comune di Palermo e la Palermo Fc spa per un importo complessivo pari a 4 milioni e 900 mila euro. L’accordo consente di coprire. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Tensione davanti allo stadio Barbera: scontri tra tifosi prima di Palermo-Carrarese

Leggi anche: Rissa davanti allo stadio Barbera, scontro tra i tifosi del Palermo: lanci di bottiglie

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

accordo comune palermo stadioStadio Barbera, accordo Comune–Palermo FC: via libera alla transazione da 4,9 milioni - Il Comune di Palermo approva la transazione da 4,9 milioni con il Palermo FC per le manutenzioni del Renzo Barbera. ilovepalermocalcio.com

accordo comune palermo stadioStadio Barbera, via libera alla transazione tra Comune e Palermo FC: accordo da 4,9 milioni - Il contratto di transazione tra il Comune di Palermo e il Palermo Fc per lo stadio Renzo Barbera è stato autorizzato. msn.com

Palermo sede di Euro 2032? Incontro tra Comune, UEFA e FIGC - Palermo si candida come una delle città ospitanti degli Europei del 2032, che si giocheranno tra Italia e Turchia. gianlucadimarzio.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.