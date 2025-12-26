Accordo tra Comune e il Palermo sullo stadio Renzo Barbera | via libera alla transazione da 4,9 milioni
Su proposta dell’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo, la Giunta comunale ha deliberato l’autorizzazione alla stipula di un contratto di transazione tra il Comune di Palermo e la Palermo Fc spa per un importo complessivo pari a 4 milioni e 900 mila euro. L’accordo consente di coprire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
