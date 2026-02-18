Stadio Franchi | maxi trave montata in Curva Fiesole La sindaca Funaro | Momento cruciale Foto

Alle 11 di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, è iniziato il montaggio di una grande trave nella Curva Fiesole dello Stadio Franchi. La causa è la costruzione della nuova gradinata, che richiede l’installazione di elementi strutturali robusti. La sindaca Funaro ha definito questo momento “cruciale” per i lavori di rinnovamento. La trave, lunga e pesante, viene posizionata con precisione per garantire la stabilità dell’intera struttura. La fase di montaggio prosegue con attenzione, mentre i lavoratori si preparano alla prossima fase.

È cominciato oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, alle 11, il montaggio della prima delle travi che andranno a formare la struttura della nuova gradinata di Curva Fiesole dello Stadio Artemio Franchi. Si tratta di travi inclinate prefabbricate in acciaio, 'Rakers', che forniscono supporto strutturale al peso delle gradinate e che sono in grado di sopportare efficacemente carichi assiali e forze di taglio, consentendo un utilizzo ottimale dello spazio e una migliore esperienza visiva, senza compromettere la sicurezza o l'integrità strutturale